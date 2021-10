Roma: Cgil, in marcia per i diritti umani al settimo Memorial Stefano Cucchi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il periodo della pandemia -si legge anche nella nota della Cgil-, scoprendo da una parte l'essenzialità di garantire diritti universali, dall'altra mettendo in crisi il sistema sociale e produttivo, indebolendo il lavoro e aumentando le disuguaglianze, ci svela una democrazia ferita. Lo è ogni volta che si nascondono giustizia e verità, così come quando se ne mettono in discussione i valori fondamentali e si generano violenze e frammentazioni. L'umanità che marcia per Stefano è la stessa umanità che ha reagito con forza allo spregevole attacco contro un organismo democratico e rappresentativo come il sindacato nei giorni scorsi. La forza collettiva, l'umanità e la resistenza della società civile che lotta per i diritti delle persone sono gli anticorpi che difendono la democrazia da ogni divisione e violenza. Per questo, facendo da sempre nostra l'ostinazione della famiglia Cucchi, parteciperemo convintamente a quella che, come sempre e più di sempre, sarà una risposta estesa e democratica a ogni restrizione del campo dei diritti: per una società più equa e uno Stato senza ombre, nato per difendere, tutelare, garantire diritti di ciascuno di noi". (com)