Repubblica Ceca: premier non discuterà di miniera Turow durante vertice Ue

- Il premier ceco Andrej Babis non parlerà con l’omologo polacco Mateusz Morawiecki della disputa sulla miniera di carbone di Turow durante la riunione del Consiglio europeo di oggi. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa “Ctk”. Se Morawiecki dovesse far cenno alla questione, Babis ha fatto sapere che gli comunicherà che oggetto del contendere è ancora la durata dell’accordo extragiudiziale a soluzione della controversia. Secondo le autorità ceche, i negoziati intorno alla miniera sono stati interrotti il primo ottobre a causa della discordia tra Polonia e Repubblica Ceca sulla durata dell’accordo. Praga afferma che la miniera di lignite, che si trova vicino al confine con il territorio ceco, mette in pericolo le falde acquifere della regione transfrontaliera. (Vap)