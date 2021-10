Università: Politecnico Milano, laurea magistrale ad honorem in architettura a Yasmeen Lari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata conferita ieri sera al Politecnico di Milano la laurea magistrale ad honorem in architettura a Yasmeen Lari, la prima donna architetto del Pakistan, che sfidando pregiudizi patriarcali e superando molte difficoltà, ha dedicato la sua vita ai diritti dei più indigenti, alle emergenze abitative e alla sostenibilità ambientale. Dopo i saluti della preside della scuola di architettura urbanistica ingegneria delle costruzioni Ilaria Valente e la laudatio della professoressa Imma Forino, del dipartimento di architettura e sudi urbani, Yasmeen Lari ha tenuto la sua Lectio dal titolo “Humanistic Architecture for Social and Ecological Justice”. “Guardando nel suo complesso la variegata traiettoria di ricerca di Yasmeen Lari – ha detto Imma Forino nella sua Laudatio - essa appare distante da rivendicazioni di linguaggio o dall’abuso della tecnologia e riscopre via via le origini elementari e vere della costruzione, restituisce il senso della dignità alle popolazioni disastrate dalle calamità naturali, insegna alle donne pakistane la capacità di realizzare da sole il proprio mondo. Intersecando continuamente architettura e giustizia sociale nel suo lavoro, e con lo sguardo attento all’ecosostenibilità delle proposte, Lari ha sempre dimostrato una profonda empatia per le persone e per i luoghi. Emerge quindi il profilo di una progettista impegnata nello sviluppo della cultura architettonica del proprio Paese, ma anche di una persona che ha saputo accantonare le numerose gratificazioni professionali in nome di ideali più elevati, quali aiutare il proprio popolo durante le grandi emergenze, migliorare le sue condizioni abitative, insegnare l’autoconsapevolezza alle giovani generazioni, sviluppare il valore femminile dell’aver cura nei processi di riqualificazione sociale. Con la propria opera, Yasmeen Lari ha dato nuovo senso all’impegno civile che una donna, una madre, una architetta, una ricercatrice può esperire nella propria esistenza, senza mai sottrarsi al confronto con gli altri e con le condizioni al contorno, ma apprendendo da ogni occasione e rinnovandosi così costantemente. Animata da quello spirito umanitario e compassionevole che dovrebbe contraddistinguere l’esistenza umana, Yasmeen Lari è una donna forte e libera, a cui tutti vorremmo assomigliare. Una persona autentica, a cui le giovani generazioni di architetti e non possono ispirarsi nel costruire la vita”. (Com)