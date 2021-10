Spagna: partiti baschi sottoscrivono documento condanna Eta ad eccezione di Eh Bildu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti i gruppi politici del Parlamento basco, ad eccezione di Eh Bildu, hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta nella quale esprimono la loro "ferma condanna" dell'ex organizzazione terroristica indipendentista Eta in occasione del decimo anniversario della cessazione delle lotta armata. Il documento presentato è un testo alternativo alla proposta di dichiarazione istituzionale di condanna che avrebbe richiesto secondo il regolamento l'unanimità da parte dei gruppi parlamentari. Eh Bildu non si è pronunciato "né a favore né contro" il testo. I firmatari hanno manifestato "l'irragionevolezza e l'ingiustizia dell'attività terroristica dell'Eta per più di quattro decenni", oltre a "denunciare l'illegittimità della violenza per raggiungere fini politici" esprimendo "sostegno" a tutte le vittime che hanno sofferto questa "barbarie". I gruppi politici baschi hanno evidenziato che, dopo dieci anni senza violenza terroristica, vivono in una società "più libera, più giusta e più rispettosa dei diritti umani", chiarendo, tuttavia, che "c'è ancora lavoro da fare". A tal proposito i firmatari hanno spiegato che "il nuovo tempo esige che ci assumiamo delle responsabilità e riconosciamo i danni causati per costruire il futuro leggendo tutte le pagine del nostro passato". Per raggiungere questo obiettivo tutti devono essere impegnati a "costruire una coesistenza basata sulla verità, la memoria e la giustizia". (Spm)