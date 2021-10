Sanità: Sileri, ricerca e formazione alla base di una corretta attività clinico-assistenziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poca attenzione viene data oggi alla ricerca e alla formazione durante i principali dibattiti politici. A dichiararlo è stato il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, durante la giornata dedicata alla "Salute dell'osso e tumori" della Fondazione Aiom. “I dibattiti politici sono interamente proiettati sulle conseguenze e sulle possibili risoluzioni di ciò che la crisi pandemica ha causato nel Paese. In realtà è bene valorizzarle entrambe. Ricerca e formazione sono alla base di una corretta attività clinico-assistenziale". Per questo "sta per essere istituito, su mia iniziativa, un Tavolo tecnico sull’oncologia che darà spazio tanto alla parte clinico-assistenziale, quanto a quella inerente alla ricerca e la formazione", ha continuato Sileri. "La mia speranza è che, da ora fino alla fine della legislatura, il mio lavoro possa incidere affinché la ricerca e la formazione assumano un ruolo rilevante nella costruzione di un modo di pensare che conduca a un uso intelligente delle risorse e delle tecnologie a disposizione", ha concluso il sottosegretario. (Rin)