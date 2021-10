Albania: Banca mondiale prevede crescita Pil sopra il 7 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia dell'Albania dovrebbe crescere del 7,2 per cento nel 2021, registrando la crescita maggiore nella regione dei Balcani. E' quanto prevede la Banca mondiale, secondo quanto dichiarato in conferenza stampa dal rappresentante dell'istituzione finanziaria Emanuel Salinas. Secondo quanto riportato dal portale d'informazione "Albanian Daily News", Salinas ha tuttavia evidenziato alcune incertezze persistenti come da ultima quella legata all'aumento dei prezzi dell'energia. La Banca mondiale ha invitato pertanto il governo di Tirana a prendere misure a sostegno dei cittadini. (Alt)