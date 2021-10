Russia: ministro Esteri Lavrov, Ue non pronta a dialogo con Mosca su principi uguaglianza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia è pronta a riprendere il dialogo con l'Unione europea sui principi di uguaglianza e considerazione reciproca degli interessi, ma Bruxelles non è ancora pronta per questo. Lo ha affermato oggi Sergej Lavrov, ministro degli Esteri russo, al termine dei colloqui con il ministro degli Esteri cipriota, Nikos Christodulidis, a Mosca. "I rapporti tra Russia e Unione europea sono da tempo in profonda crisi, ma questa non è una scelta della Russia", ha aggiunto Lavrov. (Rum)