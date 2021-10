Armenia: governo approva semplificazione assegnazione licenze a imprese straniere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Armenia ha approvato oggi il progetto di legge per semplificare la normativa sull'assegnazione delle licenze alle compagnie straniere. Alla riunione del governo odierna, il ministro dell'Economia Vahan Kerobyan ha affermato che recentemente il dicastero ha avviato uno studio sui tipi di attività di concessione di licenze al fine di rendere più disponibile e conveniente la partecipazione di società straniere all'attività dell'economia armena. “A seguito di tale studio abbiamo specificato 13 tipi di attività, per le quali possiamo consentire di offrire condizioni di licenza più facili alle società estere. Pertanto, stiamo semplificando l'opportunità di licenza per le persone giuridiche di Unione economica eurasiatica, Paesi membri dell'Ue, Stati Uniti, Canada, Cina, Corea del Sud, Giappone, Regno Unito, Iran, Georgia ed Emirati Arabi Uniti nelle seguenti aree: attività di sicurezza privata, servizio postale, importazione o esportazione di materiali nucleari, apparecchiature contenenti materiali radioattivi, organizzazione di attività di trasporto ferroviario”, ha affermato il ministro. Kerobyan ha affermato che ciò migliorerà notevolmente il clima imprenditoriale e consentirà alle società straniere di partecipare più facilmente all'attività economica in Armenia. (Rum)