Covid: Castellone (M5s), pandemia arginata in Italia con il rigore

- "Quanto sta accadendo in Russia, in Inghilterra semplicemente, significa che la pandemia non è finita. Anzi continua a far paura. In Italia grazie a tutte le misure adottate, in primis ai vaccini, la situazione è sotto controllo e soprattutto abbiamo ripreso a vivere e riaperto le attività commerciali". Lo afferma Mariolina Castellone, senatrice del M5s in commissione Sanità. "I nostri ospedali non sono al collasso e questo ci deve far focalizzare la nostra attenzione su come potenziarli e soprattutto dare attenzione al lavoro dei medici e di tutti gli operatori sanitari aggiunge -. Abbiamo raggiunto questo traguardo grazie allo sforzo collettivo di tutti, ma bisogna tenere alta la guardia e continuare a seguire la scienza, con attenzione e senso civico, perché le polemiche non servono a nulla".(Com)