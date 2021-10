Vietnam-Italia: a Hanoi convegno scientifico sull'opera di Dante Alighieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’occasione verrà presentata la nuova edizione in lingua vietnamita de “l’Inferno”, pubblicata dalla casa editrice Social sciences, nella traduzione di Nguyen Van Hoan, illustre storico della letteratura vietnamita e italiana e primo cittadino vietnamita a essere insignito nel 2002 del cavalierato Omri. Verrà inoltre presentato lo speciale su Dante Alighieri della rivista “Vietnam literature review”, pubblicato in collaborazione con il Vietnam institute of literature, con interessanti approfondimenti di autori vietnamiti e italiani sull’opera del sommo poeta. Il convegno analizzerà la centralità di Dante Alighieri e della Divina Commedia nella storia della letteratura mondiale, soffermandosi in particolare sui contributi e le traduzioni che ne hanno accompagnato la diffusione in Vietnam. (Fim)