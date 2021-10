Legge bilancio: Franco, in manovra più investimenti e garanzie alle Pmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella legge di bilancio saranno aumentati gli investimenti con stanziamenti da qui al 2036 per ulteriori 70 miliardi, mentre il Fondo di sviluppo e coesione verrà accresciuto di 23 miliardi da qui al 2030. Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, intervenendo oggi alla Giornata mondiale del risparmio organizzata da Acri. “A questo si aggiungeranno tre miliardi per prorogare il programma di garanzie erogate dal fondo per le piccole e medie imprese, e una rinnovata attenzione agli investimenti in infrastrutture cercando di dare una prospettiva temporale che arrivi almeno al 2025”, ha detto. (Rin)