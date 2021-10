Pa: inaugurato centro Europe Direct-Formez Pa, Bonisoli, felici di poter lavorare con Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è volta oggi, a Roma, presso la sede di Formez Pa, la cerimonia d'inaugurazione del centro Europe Direct Roma Innovazione - Formez Pa, riconfermato dalle istituzioni europee per la terza volta, a livello regionale, per il periodo 2021-2025. All'evento hanno preso parte, fra gli altri, il responsabile delle relazioni istituzionali dell'Ufficio del Parlamento europeo in Italia, Fabrizio Spada, il capo Rappresentanza Ue in Italia, Antonio Parenti, il capo Unità "Reti negli Stati membri" della Commissione europea, Alessandro Giordani, e il presidente di Formez Pa, Alberto Bonisoli. Dopo l'inaugurazione ed i saluti istituzionali, si è svolta una tavola rotonda di lancio di un ciclo di webinar sull'intelligenza artificiale, dal titolo: "Il Decennio digitale europeo: diritti digitali e Intelligenza artificiale. Quali sfide e quali opportunità?". (segue) (Com)