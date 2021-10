Pa: inaugurato centro Europe Direct-Formez Pa, Bonisoli, felici di poter lavorare con Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo felici di poter lavorare a stretto contatto con le istituzioni europee e di rispondere alle istanze dei cittadini in modo che, attraverso varie iniziative e progetti, siano informati in modo dettagliato di tutte le attività e le opportunità offerte dall'Unione europea - ha dichiarato il presidente di Formez Pa, Alberto Bonisoli - il fatto che il centro Europe Direct Roma Innovazione - Formez Pa, sia stato l'unico ad essere stato riconfermato, nella Regione Lazio, per tre volte consecutive, conferma l'ottimo lavoro portato avanti dall'Istituto, sin dal 2013. I Centri Europe Direct - ha aggiunto - sono un vero e proprio punto di riferimento e di collegamento fra la Commissione europea, il Parlamento dell'Ue e i vari territori". Il Centro Europe Direct che Formez Pa ospita da otto anni ha realizzato diverse giornate informative sui finanziamenti europei - ha concluso Bonisoli - in collaborazione con le amministrazioni locali, per raggiungere il maggior numero di cittadini, adempiendo pienamente così alla missione di essere 'un'antenna informativa' fra l'Unione europea e la collettività". (Com)