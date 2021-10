Moldova: nuovo accordo con Fmi su programma di riforme economiche da 564 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Moldova e il Fondo monetario internazionale (Fmi) hanno raggiunto un accordo a livello di esperti per un nuovo programma di riforme economiche del valore di 564 milioni di dollari. Il denaro sarà concesso nei prossimi 3 anni e 4 mesi, dopo che il programma sarà approvato dall'Fmi a dicembre. L'annuncio è stato fatto oggi dalla prima ministra moldava, Natalia Gavrilita, e dal rappresentante permanente dell'Fmi nella Moldova, Rodgers Chawani, durante una conferenza stampa congiunta. Il nuovo programma mira a sostenere la ripresa economica e ad avviare un'agenda ambiziosa per riformare la governance e il quadro istituzionale del Paese dell'Europa orientale. "Date le sfide che deve affrontare il Paese, il programma ha due direzioni: sostenere la ripresa economica e far progredire la governance e le riforme istituzionali. In termini di misure di bilancio, le misure mirano a mitigare l'impatto della crisi energetica e gli effetti della pandemia. Abbiamo previsto politiche per proteggere l'indipendenza della Banca nazionale. Infine, abbiamo previsto quadri per rafforzare lo Stato di diritto, prevenire la corruzione e garantire l'indipendenza della magistratura", ha detto il capo del governo di Chisinau. (Rob)