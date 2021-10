Indonesia: a settembre oltre 21 milioni di tonnellate di carbone esportate in Cina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel tentativo di contrastare l'impennata dei prezzi del carbone termico di produzione nazionale, la Commissione nazionale di riforma e sviluppo ha annunciato un intervento diretto sulla pianificazione dei costi del combustibile e consultazioni con le principali società carbonifere cinesi, la China Coal Industry Association e il China Electricity Council. L'annuncio ha avuto immediate ripercussioni sul mercato e, lo scorso 20 ottobre, i prezzi dei future sul carbone termico della Cina sono calati dell'otto per cento. Secondo i dati forniti dall'Ufficio nazionale di statistica (Nbs), la produzione di carbone grezzo prodotto in Cina è scesa complessivamente a 330 milioni di tonnellate lo scorso settembre, registrando un decremento pari allo 0,9 per cento su base annua. (Cip)