Polonia: Gulyas (Ungheria), decisione Corte costituzionale va rispettata

- La decisione della Corte costituzionale polacca di sancire la supremazia della Costituzione nazionale sul diritto dell’Unione europea va rispettata. Lo ha detto Gergely Gulyas, a capo della cancelleria del premier ungherese Viktor Orban. A suo dire, riferisce l’agenzia di stampa “Mti”, ci sono sentenze analoghe da parte dei giudici costituzionali di Francia, Repubblica Ceca, Germania e Spagna che hanno deciso la stessa cosa, ovvero che il diritto comunitario deve essere in linea con la sovranità nazionale e non deve violare le Costituzioni dei Paesi membri. La decisione della Corte costituzionale polacca non è dunque unica. La reazione europea, ha affermato Gulyas, è la prova che l’Ue usa due pesi e due misure con la Polonia e che solo coloro che adottano una posizione federalista in Ue si sentono autorizzati a parlare. (Vap)