Spagna-Portogallo: Goldman Sachs investire oltre 1 miliardo in logistica attraverso Newdock

- La banca statunitense Goldman Sachs Asset Management prevede di investire circa 1 miliardo di euro nei prossimi anni in Spagna e Portogallo attraverso la sua nuova società di logistica Newdock. Secondo quanto riferito da Goldman Sachs in un comunicato, Nedwock ha già un portafoglio di sette progetti in diverse aree logistiche in Spagna per sviluppare 500.000 m2 di superficie locabile con un investimento iniziale di 400 milioni di euro. Il primo di questi, situato a Getafe, uno dei centri nevralgici della logistica nella penisola iberica, sarà completato il prossimo dicembre. Questo business consiste nel costruire magazzini logistici per poi affittarli agli operatori in base alle loro specifiche esigenze. Per Javier Solís, responsabile del Sud Europa per Goldman Sachs Asset Management Real Estate, Newdock è stata creata "con la vocazione di accompagnare i principali operatori nazionali e internazionali, coprendo le loro esigenze logistiche nella penisola iberica". (Spm)