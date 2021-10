Vietnam-Italia: a Hanoi convegno scientifico sull'opera di Dante Alighieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito della XXI Settimana della lingua italiana nel mondo, che si svolge quest’anno sotto l’Alto patronato del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l’ambasciata d’Italia in Vietnam collabora alla realizzazione di un convegno scientifico dal titolo “L’opera di Dante Alighieri in Vietnam nel 700esimo anniversario della morte”. L’iniziativa, fa sapere l'ambasciata in un comunicato, è promossa da alcune delle principali istituzioni vietnamite nel campo della letteratura, quali la Vietnam academy of social sciences, il Vietnam institute of literature e la casa editrice Social sciences. Al convegno, condotto in lingua vietnamita, interverranno l’ambasciatore d’Italia in Vietnam, Antonio Alessandro, il presidente della Vietnam academy of social sciences, Bui Nhat Quang, il direttore del Vietnam institute of literature, Nguyen Dang Diep, il direttore della casa editrice Social sciences, Pham Minh Phuc, il direttore del dipartimento di Italianistica dell’Università di Hanoi, Tran Thanh Quyet, la direttrice di Uni-Italia Vietnam, Tran Hong Hanh, e studiosi italiani e vietnamiti autori di contributi sull’opera di Dante Alighieri e sul suo significato in Vietnam. (segue) (Fim)