Credito: Profumo (Acri), povertà a livelli record

- Le famiglie italiane che oggi vivono in condizioni di povertà sono due milioni: il 7,7 per cento del totale, e il tasso più alto dal 2005, quando abbiamo iniziato questo monitoraggio, e gli individui sono oltre 5,6 milioni. Lo ha detto il presidente di Acri, Francesco Profumo, aprendo oggi la Giornata mondiale del risparmio. “L’accumulazione dei risparmi ha quindi interessati solo una parte dei cittadini, quelli che hanno un lavoro dipendente a tempo indeterminato, presso aziende medio-grandi, nel pubblico o che sono pensionati: mentre i lavoratori precari, autonomi, commercianti e cittadini in difficili condizioni economiche hanno dovuto ricorrere ai risparmi accumulati in precedenza”, ha detto, aggiungendo che a questi si aggiungono tutti coloro, soprattutto donne, che hanno perso o hanno dovuto rinunciare al lavoro per prendersi cura dei familiari. (Rin)