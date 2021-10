Repubblica Ceca: incendio inceneritore Malesice, struttura sarà fuori uso per alcuni giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inceneritore di Malesice, a Praga, resterà fuori uso per alcuni giorni a causa dell’incendio che lo ha coinvolto ieri. Lo ha riferito l’agenzia di stampa “Ctk”, secondo quanto dichiarato dal portavoce della struttura. Nel frattempo i rifiuti verranno dirottati in direzione delle discariche intorno alla capitale. Nel giro di alcuni giorni due delle quattro linee dell’inceneritore torneranno operative. L’incendio è cominciato nel pomeriggio di ieri e ha coinvolto un edificio dell’inceneritore senza però estendersi ad altri. I vigili del fuoco accorsi sul luogo hanno domato le fiamme nel giro di meno di due ore. Le cause sono ancora oggetto di indagine. Secondo le stime i danni ammontano ad alcune centinaia di milioni di corone (alcuni milioni di euro). (Vap)