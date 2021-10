Mobilità: Sut-Chiazzese (M5s), pronti incentivi per colonnine in azienda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dotare il Paese di una capillare sistema per la ricarica delle auto elettriche è un passaggio fondamentale per il successo della mobilità a zero emissioni. Un traguardo da raggiungere anche grazie agli incentivi per favorire l’installazione delle infrastrutture di rifornimento nelle imprese e per i professionisti attraverso un fondo da 90 milioni di euro, che sono ora disponibili". Lo affermano in una nota Luca Sut e Giuseppe Chiazzese, deputati del Movimento cinque stelle in commissione Attività produttive. "Sulla Gazzetta ufficiale è stato pubblicato, infatti, il decreto per l’erogazione dei contributi - proseguono -. Ieri, rispondendo a una nostra interrogazione, la sottosegretaria al Ministero della Transizione ecologica, Ilaria Fontana, ci aveva anticipato che il provvedimento era in dirittura d’arrivo. Si tratta di un passaggio importante per sostenere ancora di più la diffusione delle e-car". (segue) (Com)