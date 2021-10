Mobilità: Sut-Chiazzese (M5s), pronti incentivi per colonnine in azienda (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come Movimento cinque stelle continueremo a portare avanti iniziative e provvedimenti per lo sviluppo della mobilità elettrica. La scorsa settimana è stato deciso il rifinanziamento per il 2021 del fondo ecobonus per gli incentivi all’acquisto delle e-car contenuto nel decreto fiscale. Ora con la legge di Bilancio servirà uno sforzo maggiore, che punti a una misura strutturale. Serve anche un piano per accompagnare la riconversione del settore automotive verso la mobilità elettrica", concludono i deputati pentastellati. (Com)