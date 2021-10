Ue: Profumo (Acri), risposta alla crisi è passo storico che può rilanciare idea dell’Unione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea ha dato una risposta senza precedenti alla crisi, i cui effetti si vedranno negli anni a venire: il superamento del rigorismo di bilancio e l’adozione di un piano per la spesa pubblica, finanziato con l’emissione di titoli del debito pubblico europeo, rappresentano un passo storico che può rilanciare l’idea stessa dell’Unione. Lo ha detto il presidente di Acri, Francesco Profumo, aprendo oggi la Giornata mondiale del risparmio. “Se sommiamo le risorse del Next Generation Eu a quelle del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 la dotazione complessiva di strumenti comunitari arriva a 1.800 miliardi di euro: l’Europa ha risposta unita alla crisi, con un acquisto coordinato di vaccini e sapendo rinnovarsi nel modo di operare in favore dei suoi cittadini”, ha detto, parlando di un “ottimo segnale che ci sprona a proseguire sulla strada dell’integrazione”. (Rin)