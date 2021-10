Roma: Gualtieri arriva in Campidoglio, incontro con sindaca uscente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, è arrivato in Campidoglio per il passaggio di consegne con la sindaca uscente Virginia Raggi. Accolto da un applauso di alcuni sostenitori dello staff, e richiamato dai fotografi, Gualtieri si è trattenuto pochi secondi in piazza a favore delle telecamere e poi ha fatto un saluto dalle scale dell'ingresso Sisto IV. Secondo quanto previsto, in questi minuti, è in corso un confronto privato tra il sindaco entrante e la sindaca uscente. Successivamente è prevista la foto di rito in Aula Giulio Cesare. Nella giornata di oggi il neosindaco resterà a Palazzo Senatorio dove avrà degli incontri con i dirigenti e le figure apicali del Campidoglio. (Rer)