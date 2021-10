Pensioni: Fassina (Leu), Quota 102-104 non funziona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Innanzitutto, quando si interviene su una materia così sensibile e centrale per lavoratrici e lavoratori va prima fatto un confronto e cercato un accordo con le organizzazioni sindacali. Poi, si deve affrontare il problema al quale si è risposto con 'Quota 100': le lavoratrici e i lavoratori non sono tutti uguali, la speranza di vita a 67 anni è drammaticamente diversa". Lo ha detto il deputato di Liberi e uguali, Stefano Fassina, ospite di "Agorà" su Rai3. "Quota 102-104 è uno specchietto per le allodole - ha osservato -. Per superare 'Quota 100', sono necessarie misure strutturali per dare flessibilità al sistema pensionistico: l'applicazione del metodo contributivo come proposto dal presidente dell'Inps Tridico; l'ampliamento delle attività riconosciute come usuranti; il rifinanziamento di 'opzione donna'; il pensionamento con 41, di fatto 42, anni di anzianità senza vincolo anagrafico. Il Parlamento - ha concluso - deve intervenire". (Rin)