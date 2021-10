© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera, da parte dell'Aula della Camera, con 341 sì, nessun voto contrario e 38 astenuti al decreto recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia. Il provvedimento, già approvato del Senato, diventa pertanto legge. (Rin)