Torino: Montaruli, Barbero spavaldo ma da lui parole retrograde, si confronti con noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le differenze tra uomo e donna esistono ed è banale ripeterlo, ma dire che essere donne equivale a essere insicure è una stupidaggine. Se poi essere spavaldi significa dire stupidaggini è meglio non esserlo. Se queste poi sono le ‘differenze strutturali’ a cui il professore Barbero si riferisce evidentemente siamo di fronte a un pensiero retrogrado su cui invitiamo il confronto”. Lo dice la deputata di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli in risposta alle lezioni dello storico e accademico Alessandro Barbero. “Barbero venga a dibattere con noi dei temi di disparità salariali, professionali e di carriera, sui tempi del lavoro, sui servizi alla famiglia, sulle reti di sostegno alla genitorialità, sul merito, sulla possibilità di coniugare studio a militanza fin da giovanissime, sui costi della politica in una nazione in cui lavorano ancora troppe poche donne - aggiunge - Siamo orgogliosi di essere l’unico partito che ha come leader una donna e non per ragioni di genere ma per merito, unico concetto che manca purtroppo quando si vogliono dare lezioni in rosa”. (Ren)