Recovery: Profumo (Acri), vasti partenariati pubblico-privati per non creare cattedrali nel deserto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riforme previste dal piano di ripresa tracciano il quadro di un Paese che finalmente si scrolla di dosso l’immobilismo e riparte di slancio: per la messa a terra del Pnrr sarà indispensabile attivare vasti e inediti partenariati, in grado di connettere pubblico, privato e terzo settore. Lo ha detto il presidente di Acri, Francesco Profumo, aprendo oggi la Giornata mondiale del risparmio. “Si tratta dell’unico modo per fare sì che il Pnrr non crei cattedrali nel deserto, rappresentando invece un perno agli aiuti e alle azioni che possono trasformare l’Italia”, ha detto, aggiungendo che le fondazioni di origine bancaria sono pronte a fornire le loro competenze, la capacità progettuale e il legale con i territori per una efficace messa a terra delle risorse. (Rin)