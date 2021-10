Nepal-Ue: colloquio tra ambasciatori De Luca, Deprez e Boutbao

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore d’Italia in India, Vincenzo De Luca, in visita in Nepal, ha avuto oggi un incontro con Nona Deprez e Gilles Boutbao, rispettivamente ambasciatrice dell’Unione europea e ambasciatore della Francia in Nepal. Il colloquio è stato incentrato sul Paese himalayano e sui suoi rapporti con l’Ue. Lo ha riferito De Luca sul profilo Twitter dell’ambasciata. Il diplomatico italiano è giunto ieri a Katmandu per la presentazione delle credenziali alla presidente della Repubblica nepalese, Bidya Devi Bhandari. (Inn)