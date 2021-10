Ue: Eurostat, salgono deficit e debito in area euro e tra i 27, Italia a -9,6 per cento e 155,6 per cento Pil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deficit pubblico sia della zona euro che dell'Unione europea nel 2020 è aumentato significativamente rispetto al 2019, così come il debito pubblico, in seguito alle misure intraprese in risposta alla pandemia di Covid-19. L'Italia ha registrato il secondo debito pubblico più elevato, con il 155,6 per cento in rapporto al Pil, e il quarto deficit più alto, con il -9,6 per cento in rapporto al Pil. A dirlo è l'Eurostat, l'Ufficio di statistica dell'Unione europea, che ha spiegato che nell'area euro il rapporto tra deficit pubblico e Pil è passato dallo 0,6 per cento del 2019 al 7,2 per cento del 2020, e nell'Ue dallo 0,5 per cento al 6,9 per cento. Nell'area euro il rapporto tra debito pubblico e Pil è aumentato dall'83,6 per cento alla fine del 2019 al 97,3 per cento alla fine del 2020, e nell'Ue dal 77,2 per cento al 90,1 per cento.Nel 2020, tutti gli Stati membri hanno registrato un deficit. Quelli più elevati sono stati registrati in Spagna (-11 per cento), Grecia (-10,1 per cento), Malta (-9,7 per cento), Italia (-9,6 per cento), Romania (-9,4 per cento), Belgio e Francia (entrambi -9,1 per cento), Austria (-8,3 per cento), Ungheria (-8 per cento), Slovenia (-7,7 per cento), Croazia (-7,4 per cento), Lituania (-7,2 per cento) e Polonia (-7,1 per cento). Tutti gli Stati membri, tranne la Danimarca (-0,2 per cento) e la Svezia (-2,8 per cento), avevano deficit superiori al 3 per cento del Pil. (segue) (Beb)