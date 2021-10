Ue: Eurostat, salgono deficit e debito in area euro e tra i 27, Italia a -9,6 per cento e 155,6 per cento Pil (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla fine del 2020, i rapporti più bassi tra debito pubblico e Pil sono stati registrati in Estonia (19 per cento), Bulgaria (24,7 per cento), Lussemburgo (24,8 per cento), Repubblica Ceca (37,7 per cento) e Svezia (39,7 per cento). Tredici Stati membri avevano rapporti tra debito pubblico e Pil superiori al 60 per cento, con i più alti registrati in Grecia (206,3 per cento), Italia (155,6 per cento), Portogallo (135,2 per cento), Spagna (120 per cento), Cipro (115,3 per cento), Francia (115 per cento) e Belgio (112,8 per cento). Nel 2020, la spesa pubblica nella zona euro era equivalente al 53,8 per cento del Pil e le entrate pubbliche al 46,6 per cento. Le cifre per l'Ue erano rispettivamente il 53,1 per cento e il 46,3 per cento. In entrambe le zone, il rapporto della spesa pubblica è aumentato significativamente, mentre il rapporto delle entrate pubbliche è aumentato solo leggermente. (Beb)