Covid: Miraglia (Ong), biologi sempre in prima linea ora dimenticati

- "Perché ignorare i laboratori di analisi cliniche (e quanti vi lavorano), unico vero presidio certificato e autorizzato per il monitoraggio dei casi di Covid?" Così in una nota, il vicepresidente dell'Ordine nazionale dei biologi Pietro Miraglia. Miraglia ha ricordato "l'enorme contributo fornito dai biologi laboratoristi, in questi due anni di pandemia, nella lotta contro la diffusione del virus". E dunque ha spiegato: "In tutti questi mesi siamo stati sempre in prima linea negli ospedali e nei laboratori di analisi, dove abbiamo erogato milioni di prestazioni ai pazienti che si riversavano nelle nostre strutture dato che in quelle pubbliche tali prestazioni erano state sospese a causa della pandemia. I biologi stanno tuttora fornendo un grossissimo contributo non solo nell'esecuzione dei tamponi molecolari e antigenici, ma anche, laddove coinvolti, nell'inoculazione dei vaccini anti-Covid". (segue) (Ren)