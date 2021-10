Covid: Miraglia (Ong), biologi sempre in prima linea ora dimenticati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Miraglia ha aggiunto: "Eppure sono poco citati dai media che continuano a menzionare altre figure sanitarie, tra cui le farmacie, dipinte come virtuose, in cui eseguire i test per il rilascio del green pass. Nemmeno una parola per le migliaia di strutture di laboratorio che, sul territorio nazionale, continuano a fare il loro dovere, giorno dopo giorno, senza fermarsi un istante". Infine il vicepresidente dell'ordine nazionale dei biologi ha concluso il suo intervento ed ha affermato: "I nostri centri sono da sempre quelli veramente certificati e autorizzati per eseguire tutte le prestazioni di laboratorio. E' giunto il momento di dare il giusto merito anche a chi, come i biologi laboratoristi, continuano a lottare e talvolta a morire, nell'impari lotta contro il morbo". (Ren)