Imprese: Della Vedova, è un momento positivo, ma non è il momento di tornare al passato

- “È un momento positivo, ma non è il momento di tornare al passato, chi lo ha fatto troppo rapidamente si sta trovando in difficoltà, come vediamo nel mondo e in Europa”. Lo ha detto il il sottosegretario al ministero degli esteri e della cooperazione internazionale, Benedetto della Vedova, intervenendo al convegno per i 75 anni di Aice, l'associazone italiana per il commercio estero in corso a Milano. “Come per la pandemia anche per l'economia dobbiamo toglierci di testa che il peggio è passato e che si può riprendere una strada ordinaria. Il terreno che abbiamo davanti è accidentato, pieno di incognite, è difficil fare una programmazione su uno scenario complessivo a sei mesi, un anno”, ha proseguito. (Rem)