Agroalimentare: UniCredit e Banfi a sostegno della filiera vitivinicola (2)

- "Abbracciare la soluzione di FinDynamic significa essere ancora più vicini alle esigenze specifiche di ogni nostro singolo fornitore, con un sostegno concreto e dinamico, riconoscendone in questo modo l'alto valore", ha commentato Enrico Viglierchio, Ad di Banfi. “La conoscenza del territorio ed il dialogo continuo con gli imprenditori - ha rimarcato Andrea Burchi, Regional Manager Centro Nord UniCredit - ci permettono di intercettare con tempestività le esigenze delle aziende. In questo caso la sinergia con le altre società del nostro gruppo unitamente alla specializzazione del prodotto offerto, ci hanno consentito di offrire a Banfi una soluzione innovativa e personalizzata”. Simone del Guerra, Ad di UniCredit Factoring, ha aggiunto: “L’impegno a sviluppare soluzioni innovative attraverso collaborazioni con la società fintech FinDynamic ci consente di arricchire l’offerta di soluzioni a sostegno delle filiere produttive e di supportare le imprese clienti e i loro fornitori nel processo di ripartenza.” Enrico Viganò, Ad & fondatore di FinDynamic, ha aggiunto: “Anche il 2021 si sta dimostrando per FinDynamic un anno molto importante, in cui le aziende ci hanno riconosciuto come un vero alleato per sostenere la propria filiera. Siamo orgogliosi che Banfi ci abbia scelto per supportare i propri fornitori: la nostra piattaforma rappresenta infatti uno strumento innovativo, che agevola grazie alla tecnologia e alla continua innovazione il rapporto tra tutti gli attori di filiera”. (Com)