Regno Unito: ScottishPower esorta governo ad agire su tetto per spese energia

- Keith Anderson, presidente della compagnia energetica ScottishPower, ha esortato il governo britannico a rivedere il tetto massimo di spesa per l'energia, avvertendo che l'andamento dei prezzi del gas potrebbe portare ad un vero e proprio "massacro" nel mercato della fornitura, facendo fallire altre 20 aziende. Il leader di uno dei più importanti fornitori di energia del Regno Unito ha detto al quotidiano "Financial Times" che persino le aziende ben gestite stanno avendo difficoltà a gestire la crisi in corso, andando lentamente a corto di liquidità. "C'è il rischio significativo di vedere il mercato ridursi fino a cinque o sei aziende" ha spiegato Anderson, aggiungendo che il regolatore per l'energia e il gas britannico (Ofgem) dovrebbe rivedere, insieme al governo, il tetto massimo di prezzo fissato proprio durante la crisi per proteggere circa 15 milioni di famiglie, prima della prossima revisione prevista per il mese di aprile, così che i fornitori possano agire sulle loro tariffe in tempo. (Rel)