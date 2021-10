Decreto Imprese: Porchietto (FI), un segnale forte di supporto al tessuto imprenditoriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata di Forza Italia, Claudia Porchietto, ha affermato: "Nel nostro Paese il tessuto produttivo aveva già bisogno di supporto prima della pandemia. Dopo quest'ultimo anno e mezzo, serve un segnale ancor maggiore di uno Stato e governo che sappiano essere d'aiuto a chi si è trovato in forte difficoltà a causa delle norme di contenimento Covid, a partire da chi ha dovuto stoppare quasi del tutto le produzioni". Intervenendo nell'Aula di Montecitorio, per annunciare il voto favorevole del gruppo azzurro al decreto legge crisi d'impresa, la parlamentare ha aggiunto: "La commissione ha saputo in questi mesi fare sintesi e dibattere seriamente su questo testo, optando correttamente per posticipare questioni come l'allerta esterna e concentrandosi su strumenti innovativi di aiuto concreto come la composizione negoziale. Uno strumento tanto importante quanto adatto al sistema italiano. Sono infatti proprio le piccole e medie imprese a conduzione familiare, ossatura del nostro sistema, a tardare nel chiedere aiuto in una fase in cui quell'aiuto può essere ancora decisivo per evitare il fallimento. La natura volontaristica di questo strumento consente all'imprenditore di percepire la presenza dello Stato come amica e non imposta". (segue) (Com)