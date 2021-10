Decreto Imprese: Porchietto (FI), un segnale forte di supporto al tessuto imprenditoriale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esponente di FI ha continuato: "Consente inoltre all'imprenditore di rimanere dominus della propria azienda. A questo si aggiunge la possibilità, se l'azienda sta utilizzando questo strumento, di ridurre eventuali debiti tributari e di sospendere altri procedimenti sanzionatori. Tutto questo dà un segnale importante anche agli investitori stranieri. Con un messaggio chiaro: L'Italia vuole essere uno Stato che aiuta e non che mette in croce le imprese in difficoltà. Citando il sottosegretario Sisto, passiamo da 'diritto d'impresa a diritto per l'impresa'. Il che - ha concluso Porchietto - non significa essere protezionisti ma saper proteggere la nostra industria. È sulla base di questo corretto approccio che votiamo convintamente sì all'adozione del provvedimento". (Com)