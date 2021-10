Imprese: Profumo (Acri), Cdp può giocare ruolo da protagonista nella ripartenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La partecipazione delle fondazioni di origine bancaria al capitale di Cassa depositi e prestiti ha facilitato la realizzazione di importanti sinergie tra i livelli territoriali e nazionale: in questi anni difficili, Cdp ha lavorato per ampliare la platea di imprese affiancate nella crescita in Italia e all’estero. Lo ha detto il presidente di Acri, Francesco Profumo, aprendo oggi la Giornata mondiale del risparmio. “Si tratta di un importantissimo agente di sviluppo per il Paese, che può giocare un ruolo da protagonista per accompagnare il Pnrr e la ripartenza dell’Italia”, ha detto. (Rin)