Recovery: Visco, ritorno ai livelli di attività precedenti la pandemia non è obiettivo sufficiente

- Per il nostro paese un ritorno ai livelli di attività registrati alla vigilia dello scoppio della pandemia non costituisce un obiettivo sufficiente: la crisi lo ha infatti colpito quando non erano ancora stati riassorbiti gli effetti della doppia recessione dovuta alla crisi finanziaria globale e a quella dei debiti sovrani, precedute da un lungo periodo di bassa crescita. Lo ha detto il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, intervenendo oggi alla Giornata mondiale del risparmio organizzata da Acri. (Rin)