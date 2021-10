Recovery: Visco, agire su offerta strumenti finanziari per indirizzare risparmio a sostegno delle imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dallo scoppio della pandemia i depositi di famiglie e imprese presso le banche sono aumentati di oltre 200 miliardi: parte di questa liquidità diminuirà, fisiologicamente, con il ritorno alla crescita di consumi e investimenti; ne abbiamo visto i primi segnali nei mesi scorsi, con un rallentamento dei depositi e il calo della propensione al risparmio, ancora tuttavia superiore ai livelli pre-pandemici. Lo ha detto il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, intervenendo oggi alla Giornata mondiale del risparmio organizzata da Acri. “La scarsità dell’offerta di strumenti liquidi e negoziabili da parte delle imprese italiane limita il ruolo che il mercato può assolvere per contribuire al finanziamento dell’economia: un ruolo svolto tipicamente da investitori istituzionali e intermediari quali i fondi comuni aperti, che effettuano le proprie scelte di allocazione del portafoglio sulla base dei principi di diversificazione dei rischi e di pronta liquidabilità delle quote”, ha detto, aggiungendo che per indirizzare efficacemente il risparmio al sostegno dell’attività delle imprese residenti è necessario agire sul fronte dell’offerta di strumenti finanziari. “Si amplierebbero così le possibilità di attrarre investimenti di fondi dall’estero, beneficiando anche, in tal modo, degli sviluppi attesi sul fronte della creazione di un autentico mercato unico dei capitali nell’Unione europea”, ha spiegato. (Rin)