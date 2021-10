Siria: 32 morti e più di 30 feriti in attentati e raid nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È di 32 morti e più di 30 feriti il bilancio provvisorio degli attentati e dei raid arei compiuti nelle ultime 24 ore in Siria. Nella giornata di ieri, l’esplosione di un autobus delle forze governative a Damasco ha causato la morte di 14 persone e tre feriti. Secondo l’agenzia di di stampa governativa siriana “Sana”, l’attentato è stato provocato dall’esplosione di due ordigni mentre l'autobus si trovava sul ponte Hafez al Assad, e un terzo ordigno è stato disinnescato da un'unità dell'esercito. L’agenzia di stampa russa “Sputnik” ha riferito di una successiva esplosione in un deposito di munizioni nei pressi di Hama, nel centro della Siria. L’esplosione “è avvenuta in un deposito di munizioni di un’unità militare lungo l’autostrada che collega Hama con Homs”, ha chiarito la fonte, rivelando di un bilancio di cinque morti e due feriti. (segue) (Res)