Siria: 32 morti e più di 30 feriti in attentati e raid nel Paese (2)

- Secondo quanto riferito da un funzionario della difesa degli Stati Uniti citato dall’emittente “Cnn”, durante la notte un attacco condotto con dei droni ha preso di mira la base militare di Al Tanf, al confine con Iraq e Giordania, che ospita truppe statunitensi e britanniche. La valutazione iniziale è che non ci sono stati feriti a seguito dell'attacco. La base si trova all'interno di una zona di 50 chilometri quadrati vicino al confine siriano con la Giordania, in un’area di de-escalation istituita dalla Russia e dalla coalizione guidata dagli Stati Uniti per impedire che le due parti entrino in contatto accidentalmente. L’agenzia russa “Sputnik”, citando fonti locali, parla espressamente di cinque droni e sottolinea che la base, sede di truppe statunitensi e britanniche dal 2016, era già stata evacuata al momento dell’attacco. Questa mattina 13 civili, di cui quattro bambini sono morti in seguito a un attacco delle forze governative nella campagna di Idlib, nel nord-ovest della Siria. Secondo il quotidiano panarabo “Al Quds al Arabi”, sarebbero almeno 30 i feriti. Fonti locali hanno riferito che le forze governative hanno bombardato con nove colpi di artiglieria un mercato e alcuni quartieri residenziali nel villaggio di Ariha a Jabal al Arba'een, a sud di Idlib. (Res)