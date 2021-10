Romania: presidente Iohannis, l'unica soluzione contro la pandemia è la vaccinazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'unica soluzione per combattere la pandemia di Covid-19 è la vaccinazione. Lo ha detto il presidente della Romania, Klaus Iohannis, al termine di un incontro con i responsabili della gestione dell'emergenza sanitaria. Sino a quando una percentuale significativa di cittadini sarà vaccinata, le autorità di Bucarest hanno deciso, tra l'altro, che, da lunedì, la mascherina protettiva diventerà obbligatoria ovunque, sia all'interno, che all'aperto. Di notte saranno imposte restrizioni al traffico per le persone non vaccinate, mentre durante il giorno l'accesso a un numero significativo di attività sarà consentito solo a quelle vaccinate, in base al Green pass. Per quanto riguarda le scuole, il presidente Iohannis ha annunciato che, a partire da lunedì, gli studenti di tutti i cicli di studio andranno in vacanza per un periodo di due settimane. In precedenza, il capo dello Stato aveva affermato che la preparazione per la quarta ondata della pandemia è stata deficitaria e che la campagna di vaccinazione contro il Covid-19 si è svolta "troppo lentamente". Sono 17.158 i nuovi contagi accertati in Romania nelle ultime 24 ore con 423 decessi.(Rob)