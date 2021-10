Regno Unito: governo accusato di essere "volontariamente negligente" su restrizioni Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico è stato accusato dall'Associazione dei medici britannici (Bma), per essere "volontariamente negligente" nel rifiutare di mettere in atto le misure restrittive anti Covid previste dal cosiddetto "Piano B". Come riporta l'emittente "Sky News", nella giornata di ieri, mercoledì 20 ottobre, il ministro della Salute, Sajid Javid, ha confermato che, dato l'alto numero di contagi nel Regno Unito, si dovranno adottare alcuni accorgimenti, come la mascherina obbligatoria nei luoghi affollati. Ma, il ministro ha specificato che nessun'altra restrizione più severa, come la serrata, verrà introdotta. Ma i rappresentanti medici del Paese hanno invece avvertito che il Piano B, che prevede misure di contenimento più severe, dovrebbe già essere messo in atto, perché i contagi sempre più alti nel Paese rischiano di mettere sotto pressione il Servizio sanitario nazionale (Nhs). "Per stessa ammissione del ministro della Salute potremmo presto vedere 100 mila casi al giorno, e ora abbiamo lo stesso numero di morti settimanali per Covid che avevamo a marzo, quando il Paese era in isolamento. È quindi incredibilmente preoccupante che non sia stato ordinata un'azione immediata per salvare vite e proteggere il servizio sanitario nazionale", ha detto Chaand Nagpaul, presidente di Bma.(Rel)