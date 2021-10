Regno Unito: 1.500 persone arrestate in operazione anti droga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi 1.500 persone sono state arrestate in Inghilterra e Galles, durante un'operazione della polizia che dura da una settimana, per contrastare alcune reti di spaccio di droga. Come riferisce l'emittente britannica "Bbc", le autorità hanno detto di essersi concentrate sugli individui che controllano numeri di telefono da cui viene venduta la droga. Sono state chiuse circa 139 reti di spaccio nelle contee e sequestrati quasi 2 milioni di sterline (2,3 milioni di euro) di droghe tra cui cocaina ed eroina. Le così dette bande di contea, attive nei traffici di droga nel Regno Unito, sono spacciatori basati nei centri urbani che vendono a clienti in aree più rurali utilizzando linee telefoniche dedicate. Queste sono diventate centrali nel commercio di sostanze illegali in tutto il Regno Unito e il modo in cui operano è spesso accompagnato dall'uso della violenza. Nelle città, le bande criminali gestiscono linee telefoniche pur rimanendo a distanza dai piccoli centri dove si trovano i clienti, per ridurre il rischio di arresto. (Rel)