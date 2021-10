Regno Unito: governo smentisce impegno Johnson su sanzioni per aziende che non combattono abusi online

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcune fonti del governo britannico avrebbero negato l'impegno del primo ministro Boris Johnson sull'inasprimento delle sanzioni per i capi delle aziende tecnologiche che non riescano a fermare i contenuti dannosi o illegali che circolano online tra i dipendenti. Come riferisce il quotidiano "The Guardian", l'attuale ministra della Cultura britannica, Nadine Dorries, ha esperienza diretta sugli abusi online e ha intenzione di adottare un approccio più duro verso il problema rispetto al suo predecessore, Oliver Dowden. Durante la sessione di question time al primo ministro ieri, Johnson ha annunciato che il disegno di legge sui danni online includerà un impegno per adottare possibili sanzioni penali, oltre a quelle già esistenti, senza però menzionare multe o sanzioni per i responsabili delle aziende. Johnson ha promesso che presenterà la legge prima di Natale, soprattutto dopo l'uccisione del parlamentare David Amess, accoltellato mentre faceva visita ai suoi elettori e oggetto di odio sul web. (Rel)