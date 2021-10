Marocco: Partito islamico giustizia e sviluppo sospende due parlamentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretariato generale del Partito islamico per la Giustizia e lo Sviluppo ha annunciato che due consiglieri sono stati deferiti alla Commissione arbitrale nazionale perché hanno rifiutato di presentare le dimissioni dalla Camera dei consiglieri. All’origine della decisione del segretariato vi è la richiesta del partito che ha confermato in precedenza di non essere interessato all'adesione alla Camera dopo che soltanto tre membri del partito sono stati eletti alle elezioni della Camera dei consiglieri il 5 ottobre scorso. Il partito ha dichiarato in un comunicato che, dopo più di dieci giorni, è stato confermato che Mustafa al Dahmani e Mohamed Ben Fakih non hanno rispettato la decisione di dimettersi dalla Camera dei consiglieri. Il segretariato ha inoltre "sospeso le loro responsabilità all’interno del partito e la loro appartenenza agli organi di partito di cui fanno parte".(Mar)