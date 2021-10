Cina: ministro Esteri presiede prima riunione con omologhi delle Isole del Pacifico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Cina, Wang Yi, presiede oggi la prima riunione ministeriale con gli omologhi delle Isole del Pacifico, in collegamento video. Come ha riferito il ministero in una nota sono presenti esclusivamente i Paesi insulari che intrattengono legami diplomatici con la Repubblica popolare. In merito ai temi che verranno affrontati durante l'incontro, il portavoce del ministero degli Esteri, Wang Wenbin, ha anticipato che "le parti avranno un approfondito scambio di opinioni sui rapporti diplomatici, la lotta contro il Covid-19 e la cooperazione multisettoriale". (Cip)