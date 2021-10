Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti oggi a Roma e nel LazioCOMUNE ROMA- Il neo sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, domani sarà in Campidoglio per la cerimonia di insediamento e il passaggio di consegne con la sindaca uscente, Virginia Raggi. Campidoglio, Aula Giulio Cesare (ore 11:00)REGIONE LAZIO- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in occasione della XVI Giornata nazionale del cane guida, incontra l'Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti della sezione territoriale di Roma. Partecipano alla conferenza stampa Giuliano Frittelli, Presidente dell'Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti – sezione Territoriale di Roma e Alessandra Troncarelli, assessore a politiche sociali, welfare, beni comuni e Asp. L'evento si svolge a Roma – Regione Lazio – Sala Tevere, Via Cristoforo Colombo 212. (ore 10:30) (segue) (Rer)